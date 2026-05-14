I finti litigi sulla legge elettorale

Da quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono susseguite dichiarazioni contrastanti tra alcuni partiti politici riguardo alla legge elettorale. Le diverse prese di posizione sembrano mettere in discussione il dialogo tra le forze politiche coinvolte, mentre le discussioni pubbliche continuano a occupare le prime pagine dei giornali. Non ci sono ancora segnali di accordo o di un vero confronto costruttivo tra le parti coinvolte sulla questione.

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Ma siamo sicuri che Fratelli d’Italia e Pd e M5S stiano davvero litigando sulla legge elettorale? Non è che forse sia a Elly Schlein sia a Beppe Conte fa comodo fare la parte di quelli che gridano al fascismo, per prendere voti, salvo poi accontentarsi alla grande di quel che propone la destra?.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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