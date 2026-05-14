I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Ecco i cinque eventi da non perdere nel fine settimana a Parma e provincia. Tra teatro, cinema, incontri culturali, festival ed enogastronomia, ci sono diverse occasioni per trascorrere i prossimi giorni tra spettacoli, proiezioni e degustazioni. L’appuntamento è da venerdì 15 a domenica 17 maggio, con eventi distribuiti in varie location della zona. Un modo per scoprire cosa offre il territorio in questo periodo.

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Teatro, cinema, incontri culturali, festival ed enogastronomia. Gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 15 a domenica 17 maggio. Con qualche anticipazione Canile Drammatico: spettacoli, performance, musica e talk dal 14 al 17 maggio Quattro giornate intense, da mattina a sera, con.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Weekend del 1° maggio in Brianza: 6 eventi (anche gratis) da non perdere Temi più discussi: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Festival dell'Economia 2026: gli eventi da non perdere - Confcommercio; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio; Eventi nei Quartieri, quattro appuntamenti da non perdere sabato 9 maggio. Una settimana, cinque storie, infinite emozioni! Dal 12 al 17 Maggio, un ricco calendario di presentazioni: Non perderti questi appuntamenti! edizionivulcaniche.it #Libri #Lettura #Eventi #Cultura x.com Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdereDa Kazuhiko Torishima a Crystal Reed, fino a Mortal Kombat II e Millennium Actress: il programma del Comicon Napoli 2026 del 1° maggio. movieplayer.it Weekend a Roma, ecco cinque eventi da non perdere il 18 e il 19 aprile 2026: dal Natale della Capitale all'Earth DayIl weekend del 18 e 19 aprile si preannuncia particolarmente ricco e interessante anche per chi resta a Roma. Tra eventi culturali, iniziative all’aperto e appuntamenti legati alla sostenibilità e ... leggo.it