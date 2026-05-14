Due turisti tedeschi hanno noleggiato un’auto e sono partiti da Palermo verso Castelvetrano. Durante il viaggio, un gatto si è infilato nel vano motore e ha percorso più di 100 chilometri. L’episodio si è verificato lungo la strada che collega le due località, coinvolgendo un veicolo di noleggio. I turisti non si sono accorti della presenza dell’animale fino a quando non hanno raggiunto la destinazione. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre il gatto è stato soccorso dalle autorità.

Due turisti tedeschi che volevano trascorrere alcuni giorni di vacanza nel trapanese sono partiti da Palermo con un’automobile Skoda noleggiata. Durante il percorso hanno sentito un miagolio provenire dal vano motore. Si sono fermati e hanno capito che nella parte anteriore dell’auto c'era un gatto ma nonostante i tentativi non sono riusciti a prenderlo. Sono quindi ripartiti e sono arrivati nell’agriturismo «Case di Latomie» che avevano prenotato a Castelvetrano. Lì dopo vari tentativi gli impiegati della struttura sono riusciti a far venire fuori il gattino. Il piccolo felino quindi avrebbe percorso oltre 120 km nel vano motore della vettura che oltre alle strade di Palermo ha percorso il lungo tratto autostradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gatto s'infila in vano motore auto e percorre oltre 100 km: da Palermo a Castelvetrano

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