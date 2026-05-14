Furto di dati delle celebrità | due i bresciani coinvolti tra cui un avvocato
Due cittadini bresciani sono finiti al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Napoli, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri. L’inchiesta ha portato alla luce un’organizzazione criminale specializzata nello spionaggio illegale e nel furto di dati sensibili, coinvolgendo anche un avvocato tra i sospettati. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i ruoli di ciascun individuo nel quadro delle attività illecite.
Emergono anche i nomi di due bresciani nella vasta inchiesta della Procura di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, che ha smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spionaggio illegale e al furto di dati sensibili.Si tratta di un avvocato, classe 1969, residente in un comune.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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