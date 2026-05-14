Durante l’estate 2026 si registra un aumento dell’offerta di posti letto nelle case religiose in Italia. A Roma, il costo di una notte in queste strutture varia in media tra 30 e 60 euro. La regione con il numero più elevato di posti letto disponibili è il Lazio, seguita dalla Lombardia e dalla Campania. Queste strutture offrono sistemazioni a prezzi accessibili, attirando un pubblico diverso rispetto agli hotel tradizionali.

? Punti chiave Quanto costa dormire in una casa religiosa a Roma?. Dove si trova la regione con più posti letto religiosi?. Come cambiano le regole di convivenza rispetto a un hotel?. Perché molti conventi scelgono di eliminare il WiFi dagli ospiti?.? In Breve Lazio e Veneto guidano l'offerta con oltre 31.000 e 21.000 posti letto.. Il 70% delle strutture garantisce connessione WiFi per gli ospiti.. Tariffe romane variano tra 60 euro e 200 euro per camera.. Un convento su quattro si trova in zone montane per isolamento.. Circa 2.911 strutture religiose in Italia offrono un totale di 193.945 posti letto per l’estate 2026, con una capacità ricettiva che segna un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: cresce l’offerta di posti letto nelle case religiose

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