Epicnight | il fascino di pedalare sotto le stelle Sabato 16 maggio l’appuntamento di Bergamo

Sabato 16 maggio a Bergamo si terrà il secondo appuntamento stagionale di Epicnight, un evento incentrato sulla pedalata notturna. Dopo la prima tappa di Riva del Garda, che ha visto oltre 180 partecipanti, questa volta il percorso prevede un itinerario che collega Bergamo a Clusone e ritorno. L’evento si svolge in notturna e coinvolge ciclisti di diverse provenienze, offrendo un’esperienza di pedalata sotto le stelle.

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Bergamo. Archiviata la tappa inaugurale di Riva del Garda, che ha visto oltre 180 partecipanti al via, il calendario delle Epicnight entra nel vivo con il secondo appuntamento stagionale: sabato 16 maggio sarà Bergamo protagonista, con un raduno notturno da Bergamo a Clusone e ritorno. Un’esperienza unica aperta a tutti, dai più esperti a chi desidera vivere una serata diversa, pedalando sotto le stelle lungo un percorso pensato per far scoprire il fascino della Val Seriana in una veste inedita, tra silenzio, natura e condivisione. Non è una gara, non c’è competizione, solo la voglia di pedalare in una community ride per il piacere di stare insieme, e festeggiare tutti insieme all’arrivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'oroscopo di sabato 2 maggio 2026: le stelle sotto la TorreCari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. L'oroscopo di sabato 9 maggio 2026: le stelle sotto la TorreCari cittadini di Pisa, il 9 maggio porta con sé nuove occasioni, sorprese e una fresca energia che attraversa il lungarno. Argomenti più discussi: Epicnight: il fascino di pedalare sotto le stelle. Sabato 16 maggio l’appuntamento di Bergamo; Epicnight: sabato notte di ciclismo sotto le stelle a Bergamo; Sabato 16 maggio l’appuntamento a Bergamo per pedalare insieme sotto le stelle.