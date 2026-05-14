In dieci anni, le famiglie dell’area isernina hanno beneficiato di un programma di solidarietà dedicato alla disabilità. Durante questo periodo, sono stati implementati servizi sanitari specifici per rispondere alle esigenze locali. Sono state coinvolte figure professionali come avvocati e psicologi, che offrono supporto legale e psicologico alle famiglie. Questi interventi hanno cercato di colmare le lacune presenti nel sistema sanitario territoriale.

? Domande chiave Come hanno colmato le lacune dei servizi sanitari nel territorio isernino?. Quali figure professionali garantiscono il supporto legale e psicologico alle famiglie?. Cosa hanno permesso di realizzare i progetti estivi a Venafro?. Perché questo modello di solidarietà sfida il concetto di assistenza medica?.? In Breve Supporto psicologico fornito da Fabiola Petrarca e consulenza legale dell'avvocato Adriano Iannaccone.. Progetti estivi Special Summer con attività di canto e danza a Venafro.. Evoluzione da convegno informativi a modelli di inclusione sociale nel territorio isernino.. Dieci anni di impegno costante segnano il traguardo dell’Associazione Genitori Arcobaleno, realtà che nel territorio isernino offre supporto concreto alle famiglie con figli con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità: 10 anni di solidarietà per le famiglie dell’Isernino

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