Detti popolari | Se' l pioeuv al dì de l' ascensa per quaranta dì sen minga senza

Se'l pioeuv al dì de l'ascensa per quaranta dì sen minga senza. Un vecchio detto lombardo che in questo maggio così piovoso torna alla memeria. E infatti, oggi, 14 maggio 2026, giorno dell'Ascensione, piove (e grandina) parecchio. Lo traduciamo per chi non fosse pratico con il vernacolo: “Se. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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