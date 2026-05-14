Detti popolari | Se' l pioeuv al dì de l' ascensa per quaranta dì sen minga senza
Se'l pioeuv al dì de l'ascensa per quaranta dì sen minga senza. Un vecchio detto lombardo che in questo maggio così piovoso torna alla memeria. E infatti, oggi, 14 maggio 2026, giorno dell'Ascensione, piove (e grandina) parecchio. Lo traduciamo per chi non fosse pratico con il vernacolo: “Se. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Corriere della Sera. . Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio in tutto il Veneto, provocando disagi a macchia di leopardo, soprattutto nella provincia di Verona, a Treviso e nel Veneto orientale. In città, a Verona, vento, pio facebook
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