Detti popolari | Se' l pioeuv al dì de l' ascensa per quaranta dì sen minga senza

Da quicomo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se'l pioeuv al dì de l'ascensa per quaranta dì sen minga senza. Un vecchio detto lombardo che in questo maggio così piovoso torna alla memeria. E infatti, oggi, 14 maggio 2026, giorno dell'Ascensione, piove (e grandina) parecchio. Lo traduciamo per chi non fosse pratico con il vernacolo: “Se. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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