A Avellino si avvicinano le elezioni e le tensioni tra le forze politiche si fanno più evidenti. Le discussioni si concentrano su questioni di sicurezza e comportamenti pubblici, mentre i candidati si confrontano su temi di interesse locale. Le campagne elettorali si intensificano e i candidati cercano di attirare l’attenzione sugli obiettivi per il futuro della città. La situazione si fa calda, con scontri che coinvolgono esponenti di diverse forze politiche e il pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Si entra nel vivo della sfida elettorale ad Avellino e i toni si accendono. Questa sera parterre d’eccezione e bagno di folla per la presentazione ufficiale delle sei liste che compongono la coalizione del Campo Largo a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza. Un evento che segna il passaggio dalla fase di organizzazione interna a quella della mobilitazione capillare sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di riportare la politica della “ serietà” a Palazzo di Città. Il consigliere regionale del PD, Maurizio Petracca, ha aperto l’incontro rivendicando con forza la natura della coalizione: un fronte progressista solido che ricalca l’attuale schema di governo della Regione Campania e si pone in netta contrapposizione con le politiche del governo centrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Con Pizza la politica contro il mascheramento altrui”: il campo largo c’è

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