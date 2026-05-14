Come vedere la replica di X Factor 2025

Dopo diciassette anni dalla prima puntata trasmessa su Rai 2 nel 2008, il talent show è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione. Questa nuova stagione viene trasmessa su Sky, consentendo agli spettatori di seguire le performance dei concorrenti e i momenti più significativi dello show. La possibilità di vedere le repliche permette di rivedere le esibizioni e i giudizi degli esperti senza perdere nessun dettaglio delle puntate andate in onda.

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A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Verso la Finale | DAILY 35 X Factor 2025 Annalisa smentisce di aver fatto provini per X Factor 2026. Dopo la smentita il giornalista replica piccato. Cosa è davvero successo? x.com