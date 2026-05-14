Come vedere la replica di X Factor 2025

Da tutto.tv 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diciassette anni dalla prima puntata trasmessa su Rai 2 nel 2008, il talent show è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione. Questa nuova stagione viene trasmessa su Sky, consentendo agli spettatori di seguire le performance dei concorrenti e i momenti più significativi dello show. La possibilità di vedere le repliche permette di rivedere le esibizioni e i giudizi degli esperti senza perdere nessun dettaglio delle puntate andate in onda.

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A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua  diciannovesima edizione  di X Factor Italia in onda su  Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di  Giorgia  alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece  Manuel Agnelli,  Jake La Furia,  Achille Lauro  e  Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle  in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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