Colpevole di rapina aggravata | trentanovenne rintracciato dai militari finisce in cella

I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 39 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. L’uomo era stato condannato per rapina aggravata e ora si trova in una cella. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine nel pomeriggio. La procura aveva emesso l’ordine di carcerazione nel suo caso, e i militari hanno portato avanti le procedure di custodia.

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I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 39 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. L'uomo è stato rintracciato dai militari nel pomeriggio di ieri, mercoledì, proprio a Cesenatico, dopo una serie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rapina in banca a Napoli, il momento dell'irruzione dei nuclei speciali dei carabinieri Sullo stesso argomento Tredicenne rapina le Poste con una pistola giocattolo a Biella: rintracciato dai carabinieriRapinare le Poste con una pistola giocattolo e incassare 500 euro da nascondere nello zainetto: è stato questo il piano messo in atto da un 13enne... Perché Matt Murdock è stato arrestato e mandato in prigione quando ha denunciato Kingpin ed è diventato un Eroe, qualcuno può spiegarmelo per favore? reddit Rapina all'ufficio postale: fermato un giovane di 19 anniIl colpo è avvenuto a Qualiano il 27 aprile. Il presunto colpevole rintracciato grazie ai filmati di videosorveglianza ... napolitoday.it Como, malmena il proprietario e ruba in un negozio: arrestato 23enne per rapina aggravataArrestato un 23enne a Como per rapina aggravata e maltrattamenti ai danni di un commerciante. Il giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato con custodia cautelare. lamilano.it