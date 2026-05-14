Dopo la finale dell’Open d’Italia, la giovane tennista ha deciso di adottare nuove strategie per migliorare il suo servizio. Durante la competizione, sono stati osservati alcuni aspetti tecnici che richiedono perfezionamenti, e la giocatrice ha dichiarato di voler lavorare su questi punti per aumentare la sua efficacia in campo. La finale ha rappresentato un momento di crescita, portando a valutazioni sulle modalità di esecuzione del servizio e sulle eventuali correzioni da apportare nelle sessioni di allenamento.

"> Coco Gauff: Ripresa e Trionfi all’Italian Open 2026. Coco Gauff sta ritrovando la sua forma migliore al 2026 Italian Open, un torneo di WTA 1000. La giovane promessa americana ha avanzato alla finale con una vittoria in due set su Sorana Cirstea, chiudendo l’incontro con un punteggio di 6-4, 6-3. Durante il suo percorso nel torneo, Gauff ha superato avversarie come Iva Jovic e Mirra Andreeva, accumulando slancio in vista di quello che potrebbe essere il suo primo titolo dalla vittoria a Wuhan dello scorso anno. Di particolare rilevanza è stata la sua capacità di ripristinare un servizio più solido, con sole sei doppie falli registrati nelle ultime tre partite — un chiaro miglioramento rispetto all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff: strategie vincenti per migliorare il servizio dopo la finale dell’Open d’Italia.

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