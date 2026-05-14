Cena InCanto del sabato Serata di chiusura

Sabato 16 maggio si è svolta la serata di chiusura di InCanto, un evento musicale che si è tenuto a partire dalle 20. La serata è stata caratterizzata da un momento di pausa, durante il quale gli organizzatori hanno deciso di prolungare l’atmosfera, senza spegnere le luci. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e artisti che hanno condiviso musica e momenti di aggregazione.

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Ancora un giro. Non eravamo pronti a spegnere le luci, quindi abbiamo deciso di fermare il tempo.Vividoultima serataSabato 16 maggio Dalle 20.00Cena In CantoMUSIC SELECTOR Patrick Bellidalle 23.00dj setinfo e prenotazioni347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cena InCanto del sabatoNon è solo il sabato prima di Pasqua, è il momento in cui Vivido si accende con Stile IconicoDalle ore 20 lasciati trasportare dalla nostra Cena in... Argomenti più discussi: William Turner: quel ramo del Lago di Como; Letture da gustare alla quarta edizione - Fino al 17 maggio un viaggio goloso nei locali di Torino e del territorio tra storie e sapori, per tuti i gusti e tutte le età; Festa Patronale di Asigliano 2026: tutte le foto; Salone Off Torino 2026: nel programma tantissimi eventi dedicati al food & drink.