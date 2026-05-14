Botticino | Incontri incisi In punta di bulino

Domenica 14 giugno alle ore 15:00, presso il Museo del Marmo di Botticino, si svolgerà un laboratorio didattico dedicato ai bambini e alle bambine tra i 6 e i 12 anni. L’evento, curato da Luciano Pea, offrirà l’opportunità di scoprire la tecnica del bulino e di incidere su pietra. I partecipanti potranno esplorare le possibilità di questa lavorazione artistica in un’attività pensata per introdurre i più giovani al mondo della scultura e del marmo.

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Domenica 14 giugno alle ore 15:00 presso il Museo del Marmo Botticino si terrà un laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, a cura di Luciano Pea. Alla scoperta di strumenti e tecniche dell’incisione, tra tradizione e sperimentazione. Durata: 2 ore e mezza circa, Evento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Botticino: incontri incisi. In punta di bulino al museo del marmoDomenica 10 maggio 2026 si terrà il laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni a cura di Luciano Pea. Argomenti più discussi: Botticino: incontri incisi. In punta di bulino al museo del marmo; Botticino: laboratorio incontri incisi. Botticino: Incontri incisi. In punta di bulinoDomenica 14 giugno alle ore 15:00 presso il Museo del Marmo Botticino si terrà un laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, a cura di Luciano Pea. Alla scoperta di strumenti e tecn ... bresciatoday.it Botticino: incontri incisi. In punta di bulino al museo del marmoEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... bresciatoday.it