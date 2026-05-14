Botticino | Incontri incisi In punta di bulino
Domenica 14 giugno alle ore 15:00, presso il Museo del Marmo di Botticino, si svolgerà un laboratorio didattico dedicato ai bambini e alle bambine tra i 6 e i 12 anni. L’evento, curato da Luciano Pea, offrirà l’opportunità di scoprire la tecnica del bulino e di incidere su pietra. I partecipanti potranno esplorare le possibilità di questa lavorazione artistica in un’attività pensata per introdurre i più giovani al mondo della scultura e del marmo.
Domenica 14 giugno alle ore 15:00 presso il Museo del Marmo Botticino si terrà un laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, a cura di Luciano Pea. Alla scoperta di strumenti e tecniche dell’incisione, tra tradizione e sperimentazione. Durata: 2 ore e mezza circa, Evento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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