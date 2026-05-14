Oggi è andata in onda un'altra puntata della soap opera americana che da più di 25 anni viene trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. La puntata è stata seguita da molti spettatori e, chi desidera rivederla, può trovare la replica in streaming su diverse piattaforme online. Le repliche sono disponibili poco dopo la messa in onda, consentendo agli appassionati di seguire gli sviluppi delle vicende dei personaggi quando preferiscono. La serie continua a mantenere un buon seguito di pubblico.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 14 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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