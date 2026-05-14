Dal 1° gennaio 2024 è attivo l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di supporto economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà e che rispettano determinati requisiti. Sono state pubblicate le date di pagamento previste fino a maggio 2026, offrendo una programmazione chiara per i beneficiari. L’ADI rappresenta una delle iniziative di sostegno messe in atto dal governo per affrontare le esigenze di famiglie in condizioni di disagio.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a maggio 2026: ecco tutte le date di pagamento

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ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

Temi più discussi: Assegno di inclusione (ADI), calendario dei pagamenti da maggio 2026 a dicembre: ecco le date di accredito mese per mese e quando arrivano gli arretrati; Pagamento assegno di inclusione maggio 2026: le date di accredito; ADI Aprile 2026: Ecco I PAGAMENTI Ma C’è Un GROSSO PROBLEMA! Verifica RICARICA Assegno Di Inclusione (KFT1RA6CH0); Assegno di inclusione maggio 2026: pagamenti il 15 e il 27.

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