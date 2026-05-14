Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 13 maggio 2026, Alessio Pili Stella ha dedicato una canzone romantica al pianoforte a Debora Bragetti. I due sono stati mostrati insieme, lasciando il programma come coppia. La scelta ha suscitato reazioni da parte di alcuni ex partecipanti del trono over, che hanno commentato sui social network. La puntata si è conclusa con le immagini di Alessio e Debora che si abbracciavano, mentre i commenti sui social continuano a discutere sulla loro relazione.

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 13 Maggio 2026, Alessio Pili Stella ha sorpreso tutti dedicando una romantica canzone al pianoforte a Debora Bragetti. La coppia ha deciso di uscire insieme dal programma, suscitando però la delusione di Rosanna Siino, che aveva mostrato interesse per il cavaliere. La situazione ha generato una serie di reazioni sui social, con auguri e commenti da parte di ex partecipanti. Dame e cavalieri lasciano lo studio di Uomini e Donne nell’ultima registrazione: il motivo News Uomini e Donne: il gesto romantico di Alessio Pili Stella. Durante la registrazione, Alessio ha suonato una melodia emozionante, creando un momento indimenticabile per Debora Bragetti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Alessio e Debora lasciano Uomini e Donne insieme: forti reazioni di ex del trono over

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