Al via il concorso nazionale donna e lavoro 2026

È iniziata la nuova edizione del concorso nazionale Donna e Lavoro 2026, promosso dall’agenzia per il lavoro che dal 2007 si dedica a sostenere il talento femminile. La competizione mira a individuare e premiare idee innovative e progetti imprenditoriali portati avanti da donne. La partecipazione è aperta a tutte le figure che intendano presentare proposte capaci di svilupparsi come imprese.

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Riparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, l’iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa. Volto dell’iniziativa nel 2026.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Parents chose the foster girl! Little did they know, their abandoned daughter is the richest! Temi più discussi: Al via il Concorso nazionale Donna e Lavoro 2026!; Reggiolo celebra la musica: al via il 3° Concorso Nazionale Rinaldi-Rota; Concorso pianistico nazionale Davide Biollo: al via la terza edizione; Al via la 14ª edizione del Concorso Nazionale Donna e Lavoro. La ??seconda edizione del Concorso Nazionale di #Danza Guozhuang della città di Shannan prenderà il via nel 2026 x.com L’Oasi, al via la prima edizione del concorso nazionale di poesia promosso da Il CalamaioL'Associazione Culturale Il Calamaio di Trani annuncia la Prima Edizione del Concorso Nazionale di Poesia L'Oasi, dedicato al tema La poesia è oasi. Il concorso è aperto a tutti gli autori maggiorenni ... traniviva.it Reggiolo celebra la musica: al via il 3° Concorso Nazionale Rinaldi-RotaREGGIOLO (Reggio Emilia) – Reggiolo lancia la terza edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Giovanni Rinaldi e Nino Rota. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Associazione Reggiol ... reggionline.com