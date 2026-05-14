16 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 16 maggio corrisponde al 136º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. In questa data, le persone nate mostrano un carattere intuitivo e deciso, con una buona capacità di adattarsi alle circostanze e di trovare soluzioni anche nelle situazioni più complicate. È un giorno che si inserisce nel corso dell’anno senza particolari eventi storici di rilievo, consolidando il suo ruolo nel ritmo quotidiano. Le caratteristiche di chi nasce in questa data sono spesso associate a una forte determinazione e a una spiccata capacità di reazione.

Il 16 maggio è il 136º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di adattarsi e trovare soluzioni anche nelle situazioni più complesse.Santo del giorno: San Ubaldo, vescovo.Proverbio del giorno: Per San Ubaldo, il caldo è saldo.Fatti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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