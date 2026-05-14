10 serie romance da vedere se hai amato off campus

Se hai apprezzato la serie Off Campus su Prime Video, potrebbe essere interessante scoprire altre produzioni del genere romance. Queste serie seguono storie di giovani studenti, relazioni sentimentali e sfide quotidiane, ambientate in ambienti universitari o scolastici. Molte di esse sono diventate popolari tra gli spettatori per la loro capacità di combinare momenti romantici e tensioni emotive. Ecco dieci serie che condividono tematiche simili e che potrebbero catturare l’interesse di chi cerca storie d’amore con protagonisti adolescenti e giovani adulti.

Con Off Campus, Prime Video ha trovato una formula che negli ultimi anni continua a conquistare sempre più pubblico: romanticismo universitario, travolgente chimica tra i protagonisti, tensione sessuale costruita episodio dopo episodio e personaggi che sembrano usciti direttamente da una fanfiction impossibile da smettere di leggere. Tratta dai romanzi di Elle Kennedy, la serie segue la relazione tra una studentessa di musica ironica e indipendente e la star della squadra di hockey della Briar U, famoso tanto per il suo talento quanto per la sua reputazione da donnaiolo. Il successo della serie nasce proprio dal fatto di non essere soltanto di una storia d’amore, ma un racconto che lavora molto sul desiderio, sulle insicurezze, sui gruppi di amici e su quella tensione continua tra attrazione e paura di lasciarsi andare davvero. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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She Died Realizing She Was Never Loved—Until The Untouchable Heir Makes Her His Only Obsession

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