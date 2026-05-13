Wild Bird | la tormentata storia di McQueen e Isabella Blow diventa cinema Ecco chi li interpreterà

È stato annunciato che il film Wild Bird racconterà la storia del rapporto tra il designer britannico e la sua amica e mentore, Isabella Blow. La pellicola si concentrerà sui momenti di collaborazione, le tensioni e le difficoltà vissute dai protagonisti. La narrazione si basa su eventi reali, senza aggiunte di elementi inventati, e si propone di ripercorrere le fasi salienti di una relazione complessa e intensa.

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