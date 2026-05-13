Wild Bird | la tormentata storia di McQueen e Isabella Blow diventa cinema Ecco chi li interpreterà
È stato annunciato che il film Wild Bird racconterà la storia del rapporto tra il designer britannico e la sua amica e mentore, Isabella Blow. La pellicola si concentrerà sui momenti di collaborazione, le tensioni e le difficoltà vissute dai protagonisti. La narrazione si basa su eventi reali, senza aggiunte di elementi inventati, e si propone di ripercorrere le fasi salienti di una relazione complessa e intensa.
Adesso, la loro annodatissima storia arriva sullo schermo con Wild Bird, il nuovo cortometraggio prodotto da WePresent, la piattaforma creativa di WeTransfer, che vedrà Russell Tovey e Olivia Colman interpretare due figure diventate ormai mitologiche nella moda britannica. Dietro la macchina da presa c’è Andrew Haigh, regista di 45 Years, Weekend e All of Us Strangers, uno che di relazioni complicate, silenzi devastanti e malinconie elegantissime se ne intende parecchio. Non è nemmeno la prima volta che Haigh si avvicina all’universo dello stilista: già nel 2016 avrebbe dovuto dirigere un biopic su McQueen, poi rimasto nel cassetto. Con Wild Bird, però, il progetto sembra trovare finalmente la sua forma giusta.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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