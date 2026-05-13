Viviamo in un’Italia stanca sospesa tra fragilità speranza e malinconia

Un nuovo rapporto analizza le percezioni, le paure e i comportamenti degli italiani in un momento di incertezza crescente. Secondo i dati, la popolazione si trova tra fragilità e speranza, con un sentimento di malinconia diffuso. Le persone mostrano un’attenzione maggiore ai valori e un comportamento più consapevole, riflettendo un cambiamento nelle priorità quotidiane e nelle aspettative.

Il report Ipsos “Flair Italia 2026” analizza percezioni, paure e comportamenti degli italiani. Tra incertezza crescente, sfiducia e nuovi bisogni emerge un consumatore più attento ai valori, ma anche più fragile. TESTO di Monica Sozzi del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 16 aprile 2026 Il 77% degli italiani si definisce pessimista e l’85% percepisce un aumento del costo della vita. L’incertezza cresce e raggiunge il 57%, accompagnata da emozioni come rabbia e disgusto. È il quadro che emerge dal report, che descrive una “ società della stanchezza ”, sospesa tra speranza e malinconia. Questa condizione attraversa dimensioni economiche, culturali ed emotive.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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