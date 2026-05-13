Vibo Marina De Pinto attacca | Basta slogan il porto è una risorsa vitale mentre il territorio resta fermo

Mino De Pinto di Futuro Nazionale ha espresso forti critiche riguardo alla situazione di Vibo Marina, sottolineando come il porto rappresenti una risorsa fondamentale per il territorio. Ha affermato che, nonostante gli slogan, il porto non sta ricevendo gli interventi necessari e il territorio resta fermo. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di investimenti concreti per rilanciare la zona e valorizzare le potenzialità dell'infrastruttura portuale.

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Duro intervento di Mino De Pinto di Futuro Nazionale sul presente e sul futuro di Vibo Marina. In una lunga dichiarazione pubblica, De Pinto punta il dito contro quella che definisce una mancanza di visione politica e amministrativa sul territorio, difendendo il ruolo produttivo del porto e denunciando, allo stesso tempo, ritardi, degrado urbano e opere incompiute che da anni attendono risposte concrete. Al centro della riflessione c’è il porto di Vibo Marina, indicato come una delle poche realtà economiche realmente attive e capaci di garantire occupazione e movimento economico per l’intero comprensorio. De Pinto parte da un episodio specifico avvenuto nella mattinata, legato all’ormeggio di due navi cisterna, una destinata a ENI e l’altra a Meridionale Petroli.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Marina, De Pinto attacca: “Basta slogan, il porto è una risorsa vitale mentre il territorio resta fermo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Corsi UniMore una risorsa per il territorio""E’ volontà dell’Amministrazione proseguire e rafforzare il percorso di collaborazione istituzionale già avviato". "Del Carlo è una risorsa per il territorio"La scelta del sindaco di revocare le deleghe a Del Carlo da rispettare, ma da sottolineare anche il lavoro dell’ex assessore. Argomenti più discussi: Vibo Marina, escavatore sulla spiaggia e scattano le polemiche: i lavori autorizzati ad aprile; Blitz Antimafia nelle Preserre Vibonesi: 14 arresti per omicidio ed estorsione. Rinnovo a Meridionale Petroli, De Pinto (Idm) controcorrente: «Bene così, fine della telenovela. Vibo Marina sito strategico per la Calabria»Si chiude – almeno sul piano amministrativo – la partita sul rinnovo della concessione demaniale alla Meridionale Petroli nel porto di Vibo Marina. Dopo settimane di polemiche e prese di posizione ... ilvibonese.it A Vibo Marina il Natale non brilla: illuminazione spenta nel tratto centrale del lungomareDelusione e una certa dose di sconcerto per chi, nella serata di Natale, ha deciso di fare una passeggiata lungo via Cristoforo Colombo, il lungomare di Vibo Marina: l’illuminazione pubblica risulta ... ilvibonese.it