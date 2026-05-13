Versalis dalla solidarietà al dialogo con Eni | le 9 richieste di Anselmo al sindaco

L’ex candidato sindaco di Ferrara ha presentato nove richieste al sindaco in merito alla vicenda del licenziamento di trenta lavoratori dello stabilimento Versalis. La questione si inserisce nel dibattito nato dopo l’intervento del Partito Democratico, con Anselmo che ha deciso di passare da una posizione di solidarietà a una richiesta di confronto diretto con le autorità locali.

Dopo l’intervento del Pd, anche l’ex candidato sindaco di Ferrara, Fabio Anselmo, interviene sulla questione relativa al licenziamento di 30 addetti allo stabilimento Versalis. Una vicenda che ha visto la dichiarazione dei sindacati – anche in contrasto tra loro – e la replica della stessa Eni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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