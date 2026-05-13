La Lega Diritti del Malato ha annunciato il proprio supporto a Luca Ballerini in vista delle prossime scadenze amministrative a Valenza. La questione riguarda principalmente i cambiamenti previsti nella gestione della Casa della Salute della città. La decisione di sostenere Ballerini è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive. La situazione rimane al centro dell’attenzione locale, con l’obiettivo di chiarire gli sviluppi futuri.

?? Punti chiave Come cambierà la gestione della Casa della Salute di Valenza? Perché la Lega Diritti del Malato ha scelto Ballerini? Quali impegni concreti garantiscono la tutela dei pazienti fragili? Come influirà il Comune sulle decisioni dell'Asl e della Regione??? In Breve Marco Gemelli, presidente LDM, conferma l'adesione al Codice Etico della Federazione. Il programma punta alla gestione della Casa della Salute e dei servizi dialisi. Ballerini prevede dialogo con Asl e Regione per .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valenza: la Lega Diritti del Malato sostiene Luca Ballerini

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