Oggi si susseguono aggiornamenti sul calciomercato, con diverse trattative in corso e possibili ufficializzazioni imminenti. La sessione estiva, considerata la più intensa dell’anno, vede molte squadre impegnate nelle operazioni di mercato. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti continui sulle trattative, con notizie che arrivano ora dopo ora. Sono attese novità su trasferimenti e rinnovi di contratti di giocatori e tecnici.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo Massini (vicepresidente vicario dell’AIA): «Commissariamento? Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia» Real Madrid nel caos, l’attacco frontale a Florentino: «Spogliatoio di ragazzini viziati, è l’ora di un’alternativa.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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