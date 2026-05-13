Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda
In vista della fine dell'anno scolastico 202526, sono state pubblicate le modalità per le supplenze. La procedura di interpello, stabilita dall'ordinanza ministeriale n. 882024, rimane valida e sarà attivata una volta che le graduatorie esauriranno le candidature disponibili. La domanda per le supplenze potrà essere presentata fino alla scadenza prevista, in modo che i docenti interessati possano proporre la propria candidatura prima della fine delle attività didattiche.
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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