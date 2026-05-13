Spaccia sostanze stupefacenti dalle indagini emergono altre cessioni | donna in arresto

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Portomaggiore hanno arrestato una donna coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da indagini che hanno portato a scoprire ulteriori cessioni di droga da parte della stessa persona. L’arresto è stato effettuato martedì 12, quando i carabinieri della stazione di Massa Fiscaglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice competente.

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Prosegue, incessante, l’attività antidroga dei carabinieri di Portomaggiore. Nel pomeriggio di martedì 12, infatti, i militari della Stazione di Massa Fiscaglia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dalle sostanze stupefacenti ai gravi abusi: via dal Paese tre stranieri ritenuti pericolosi Temi più discussi: Contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti in città ed in provincia - Polizia di Stato; Tor Bella Monaca: spaccio h24 tra i lotti, 5 arresti e inseguimenti nei sotterranei (video); EMILIA-ROMAGNA: Smantellata rete di spaccio tra Imola e Ravenna, tre arresti; Droga e violenza, la Questura di Sondrio incontra gli studenti del Besta-Fossati. Spaccia sostanze stupefacenti, dalle indagini emergono altre cessioni: donna in arresto x.com Manerba del Garda. Spaccia in bici, arrestato(mi-lorenteggio.com) Brescia, 8 maggio 2026 – A Manerba del Garda, i militari della Compagnia di Salò hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio d ... mi-lorenteggio.com Spaccia eroina in corso Tre Venezie: 27enne nigeriano in manetteLa Squadra Mobile lo ha bloccato nei pressi dell’Area Funghi subito dopo la cessione di due dosi a un giovane. In tasca e nel marsupio aveva 1.420 euro in contanti: avviata anche la procedura di revoc ... padovaoggi.it