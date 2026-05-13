In un articolo recente, l'editoriale affronta il tema del corpo delle donne, sottolineando come spesso si scelga di concentrarsi sul loro aspetto fisico per distogliere l'attenzione dalla persona stessa. L'autore evidenzia come questa strategia venga ancora impiegata in vari contesti, trasformando questioni di natura personale in oggetti di discussione pubblica. Il testo si sofferma su come questa dinamica continui a essere presente nel dibattito pubblico.

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Faccio un passo indietro, per spiegare meglio. Qualche settimana fa abbiamo intervistato e messo in copertina Silvia Salis, la sindaca di Genova. La sua intervista, ripresa da televisioni, quotidiani, agenzie d’informazione e profili social, era titolata così sul nostro sito: Per sminuire una donna guardano a come si veste. Spoiler: non funziona. E che cosa succede non solo nei profili di commentatori sconosciuti, ma anche nelle newsletter di commentatori uomini dei quotidiani più letti in Italia? Ci si scaglia su come si veste, le si rimprovera di avere i capelli biondi come Chiara Ferragni, ci si lamenta dei marchi di moda italiana che indossa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Marchetti, l'editoriale: Il corpo delle donne

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