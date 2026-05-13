Maluma ha annunciato su Instagram che la moglie è in attesa del secondo figlio. La coppia ha già una figlia, nata il 9 marzo 2024. Il cantante colombiano ha condiviso la notizia con un post dedicato alla sua famiglia. L'annuncio arriva dopo che la nascita della prima figlia è avvenuta circa un anno fa. Non sono stati forniti dettagli sul sesso o sulla data prevista per il parto. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Maluma sarà presto di nuovo papà; il cantante colombiano ha infatti annunciato su Instagram che la moglie, Susana Gomez, è in attesa del secondo figlio, dopo Paris Londoño Gomez, nata il 9 marzo del 2024. Juan Luis Londoño Arias, questo il vero nome dell’artista classe 1994, ha scelto una semplice immagine in bianco e nero in cui lui e la primogenita baciano teneramente il pancione già ben visibile della futura mamma bis. Maluma ha sempre dichiarato di considerare la paternità come il suo “traguardo più grande”, documentando la nascita della prima figlia con tanti post sui social, in cui non perdeva neppure occasione per ringraziare la moglie per averlo aiutato a realizzare questo desiderio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Secondo bebè in arrivo: Maluma presto di nuovo papà

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