Secondo bebè in arrivo | Maluma presto di nuovo papà

Il cantante colombiano ha annunciato su Instagram che sua moglie, Susana Gomez, aspetta il secondo figlio. La nascita di Paris Londoño Gomez è avvenuta il 9 marzo 2024. Il cantante ha condiviso la notizia con i follower, confermando la gravidanza in corso.

Maluma sarà presto di nuovo papà; il cantante colombiano ha infatti annunciato su Instagram che la moglie, Susana Gomez, è in attesa del secondo figlio, dopo Paris Londoño Gomez, nata il 9 marzo del 2024. Juan Luis Londoño Arias, questo il vero nome dell’artista classe 1994, ha scelto una semplice immagine in bianco e nero in cui lui e la primogenita baciano teneramente il pancione già ben visibile della futura mamma bis. Maluma ha sempre dichiarato di considerare la paternità come il suo “traguardo più grande”, documentando la nascita della prima figlia con tanti post sui social, in cui non perdeva neppure occasione per ringraziare la moglie per averlo aiutato a realizzare questo desiderio.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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