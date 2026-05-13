Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi il Real osserva senza intervenire

Il futuro di Rodri sembra ormai indirizzato: il Manchester City si sta muovendo rapidamente per rinnovare il contratto e mantenere il calciatore, mentre il Real Madrid non ha ancora avanzato offerte ufficiali e preferisce osservare la situazione. Nelle ultime ore, è circolata un’indiscrezione riportata da un noto giornalista sul social X, che suggerisce un’accelerazione nelle trattative tra il centrocampista e i club coinvolti.

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