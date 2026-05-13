Ripetizioni e aiuto compiti? Crea il tuo profilo su Docentiit e trova subito studenti!

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piattaforma online permette agli insegnanti di creare un profilo e offrire ripetizioni o aiuto compiti, collegandoli direttamente agli studenti che cercano supporto. Registrandosi, gli insegnanti possono trovare facilmente studenti interessati e fissare le lezioni in modo semplice e immediato. La piattaforma si rivolge a chi desidera integrare il proprio reddito e mettere a disposizione le proprie competenze.

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