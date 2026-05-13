Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 13 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un commento di Massimo D’Alema sull’attualità politica nazionale e interazionale sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della serata, ampio spazio al delitto di Garlasco con tutti gli aggiornamenti sul procedimento a carico di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera è stato ancor più chiaro il perché De Rensis definisca Giada Bocellari una leonessa. Ha difeso Alberto con le unghie e con i denti e ha rimesso al suo posto la Viero (dopo tutto quello che dicono a quarto grado). GRANDE AVVOCATO E GRANDE DO x.com

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