Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Da tpi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 13 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un commento di Massimo D’Alema sull’attualità politica nazionale e interazionale sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della serata, ampio spazio al delitto di Garlasco con tutti gli aggiornamenti sul procedimento a carico di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tpi.it

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