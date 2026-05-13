L’Inps ha pubblicato il calendario di pagamento dell’Assegno unico universale per il mese di maggio 2026. Le date di accredito sono state definite e riguardano le modalità con cui i beneficiari riceveranno il pagamento. L’assegno viene erogato anche nel prossimo mese, secondo le programmazioni stabilite dall’ente previdenziale. I cittadini interessati possono consultare le date specifiche per verificare quando riceveranno l’accredito.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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