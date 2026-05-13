La partita tra Girona e Real Sociedad si svolge giovedì, nell'ambito della trentaseiesima giornata della Liga. Si tratta di un incontro che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale, considerando le posizioni attuali delle due squadre in campionato. Entrambe le formazioni sono in corsa per obiettivi diversi, e i tre punti sono fondamentali per le rispettive ambizioni di stagione.

Girona-Real Sociedad è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico Con la vittoria della Coppa del Re, nella finale contro l’Atletico Madrid di qualche mese fa, la Real Sociedad ha di fatto chiuso la propria stagione: con un trofeo e conquistando, tra le altre cose, pure l’accesso alla prossima Europa League. Da quel momento in poi, i baschi, giustamente anche, hanno pure mollato un poco la presa. Una situazione che ormai è chiara a tutti. La partita di giovedì sera, quindi, vale solamente per una squadra, il Girona. Che non vince da cinque match e che ha un obiettivo importante da raggiungere, la salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Girona-Real Sociedad: vale solo per una squadra

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