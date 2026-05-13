Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 13 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso secondo il mercato PSV è di circa 0,448 euro per metro cubo (€Smc), che corrisponde a circa 47,72 euro per megawattora (€MWh). Questa cifra rappresenta il valore corrente del gas nel mercato all’ingrosso e si inserisce nelle tendenze di mercato di questo periodo. Il prezzo del gas si mantiene stabile rispetto alle giornate precedenti, con variazioni minime rispetto ai dati recenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 13 Maggio 2026, è pari a circa 0,448 €Smc (pari a 47,72 €MWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato sul mercato italiano, punto di riferimento per operatori e consumatori. Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dal minimo di 42,51 €MWh (0,399 €Smc) registrato il 10 Maggio 2026, si è assistito a una progressiva risalita, culminata nel valore odierno di 47,72 €MWh (0,448 €Smc). Questo incremento riflette sia dinamiche stagionali che fattori di mercato, come la domanda crescente e le oscillazioni dei mercati internazionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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