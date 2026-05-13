Premio ’Civitellese dell’anno’ all’ex amministratore Cangini

Un ex amministratore ha ricevuto il premio ‘Civitellese dell’anno’. Nel frattempo, continuano le celebrazioni del ‘Maggio Civitellese’, dedicate alla Beata Vergine della Suasia. La manifestazione include diverse attività che si svolgono nel mese di maggio, con eventi e iniziative organizzate in città. La premiazione e le celebrazioni sono parte di un calendario annuale che coinvolge la comunità locale.

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Proseguono le celebrazioni e le attività del ‘ Maggio Civitellese ’ in onore della Beata Vergine della Suasia. Sabato alle 20, al Santuario, pizzata di solidarietà (prenotazione obbligatoria 338.2426892). Domenica alle 10,30 nella sala consigliare di viale Roma premiazione del ‘ Civitellese dell’anno ’ al dottor Lucio Cangini. Nato a Civitella nel 1944, frequentò le elementari a Cusercoli fino a 9 anni poi la famiglia si trasferì a Sarsina dove la madre vinse il posto di ostetrica. Laurea in pedagogia, diploma di Maestro d’Arte in sbalzo rame, dipendente della Provincia di Forlì-Cesena, ha coordinato il centro di socializzazione per adulti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio ’Civitellese dell’anno’ all’ex amministratore Cangini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Trecate: quest'anno non sarà assegnato il premio donna dell'anno