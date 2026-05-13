Premiazione del concorso fotografico Fi oTO 2026

In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, l’Orto e Museo Botanico organizza la cerimonia di premiazione del concorso fotografico FioTO 2026. L’evento si svolgerà presso il museo e vedrà la consegna dei premi ai partecipanti vincitori, con esposizione delle fotografie selezionate. La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione delle immagini dedicate al mondo vegetale e museale.

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In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM l’Orto e Museo Botanico organizza la premiazione del Concorso fotografico FioTO 2026.Lunedì 18 maggio 2026ore 15:00 Aula Savi, Orto Botanico Presentazione e premiazione delle opere meritevoli.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KOPEN | Premiazione del concorso Scatta&Vinci 2025 Notizie correlate Leggi anche: Concorso Fi/oTo 2026 - Vota la tua foto preferita Temi più discussi: Premiazione del Concorso fotografico Fi/oTO 2026; Concorso Sguardi di Parità - In evidenza; Premiazione del concorso fotografico Fi/oTO 2026; Premio fotografico Immagin-azione. Sul palchetto della premiazione a fine gara il Presidente dell’LND Calabria, Saverio Mirarchi. Complimenti! ©?foto LND Calabria. #AIACatanzaro #uncuorechebatte x.com Premiazione del concorso fotograficoOggi, sabato 18 ottobre alle ore 16, nel salone delle feste di villa Smilea si terrà la premiazione del concorso nazionale di fotografia Grigioperla che è il primo di una ricca serie di eventi ... lanazione.it FOTO | Premio Celommi, i vincitori del concorso artistico nazionaleGli studenti di 13 regioni hanno partecipato con le loro opere sul tema Oceani e biodiversità ispirato al trattato Onu ... ekuonews.it