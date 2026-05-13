Premiazione del concorso fotografico Fi oTO 2026
In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, l’Orto e Museo Botanico organizza la cerimonia di premiazione del concorso fotografico FioTO 2026. L’evento si svolgerà presso il museo e vedrà la consegna dei premi ai partecipanti vincitori, con esposizione delle fotografie selezionate. La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione delle immagini dedicate al mondo vegetale e museale.
In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM l’Orto e Museo Botanico organizza la premiazione del Concorso fotografico FioTO 2026.Lunedì 18 maggio 2026ore 15:00 Aula Savi, Orto Botanico Presentazione e premiazione delle opere meritevoli.🔗 Leggi su Pisatoday.it
KOPEN | Premiazione del concorso Scatta&Vinci 2025
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