Ponte del 2 giugno 10 idee vicine per staccare

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del ponte del 2 giugno, molte persone cercano opportunità di svago e relax vicino a casa. Sono disponibili diverse destinazioni, tra cui le colline liguri e quelle della Valle di Fiastra nelle Marche, ideali per una breve fuga. Inoltre, a Roma si svolgono le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica, attirando visitatori e cittadini che partecipano agli eventi. Queste opzioni offrono alternative per trascorrere il weekend lungo senza spostamenti troppo lunghi.

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Dalle colline liguri a quelle della Valle di Fiastra nelle Marche, fino a Roma per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Le nostre 10 idee di brevi viaggi per l'imminente ponte +++dropcap Il Ponte del 2 giugno è alle porte e consente di organizzare brevi viaggi o gite fuori porta (quest'anno cade di martedì). Per la festa della Repubblica italiana, per la precisione l'80° anniversario da quel voto popolare, il primo nel nostro Paese con suffragio universale, quando gli italiani furono chiamati a votare per decidere tra monarchia e repubblica, bisogna prendere un'altra decisione (ben più leggera). Cosa fare? Dove andare? Con chi?🔗 Leggi su Vanityfair.it

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