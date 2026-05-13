Perché ho scelto te Uomini e Donne colpo di scena | esce dallo studio con lei l’altra in lacrime

Nella puntata del trono over di Uomini e Donne, un episodio ha attirato l’attenzione: un uomo ha deciso di uscire dallo studio con una donna, lasciando l’altra in lacrime. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con i presenti che hanno assistito a un gesto imprevisto. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta, né su cosa sia successo prima o dopo.

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e momenti carichi di emozione. Nella puntata andata in onda oggi, al centro dello studio del dating show di Canale 5 è comparso addirittura un pianoforte, lasciando subito intuire che sarebbe accaduto qualcosa di speciale tra alcuni protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi. A sedersi davanti ai tasti non è stato un ospite famoso, ma il cavaliere Alessio, deciso a sorprendere la dama Debora con una romantica serenata. Dopo l’esecuzione musicale, l’uomo le ha regalato una rosa rossa, lasciandola visibilmente emozionata. In studio il silenzio è stato rotto dalle parole del cavaliere, che ha scelto di dichiararsi davanti a tutto il pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

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