PALINSESTI 17-23 MAGGIO 2026 | CHIUDONO 4 SHOW PARTE SARABANDA CELEBRITY

Dal 17 al 23 maggio 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane cambiano con diverse variazioni. Quattro programmi vengono chiusi, mentre prende il via una nuova stagione di “Sarabanda Celebrity”. Tra le reti coinvolte ci sono Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove, che aggiornano la programmazione con novità e conferme. La programmazione settimanale si concentra su una varietà di produzioni, tra eventi speciali e programmi di intrattenimento.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 17 al 23 maggio 2026. Rai1 D: Lapponia I Love Iù 1ªTv L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (34) M: Il Commissario Montalbano R M: Comandante 1ªTv G: Un Futuro Aprile 1ªTv V: Semplicemente Fiorella R S: Dalla Strada al Palco Special (66) Canale 5 D: Amici di Maria De Filippi (99) L: I Cesaroni: Il Ritorno 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1818) M: Battiti Live Spring (33) G: Forbidden Fruit 1ªTv V: La Forza di Una Donna 1ªTv fine S: Pooh 60: La Nostra Storia in Arena Il 2305, ore 10:00 – Celebrazione Giornata della Legalità il 1705, ore 16:30 – Verissimo: Le Storie dal 1805, ore 16:10-16:45...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 17-23 MAGGIO 2026: CHIUDONO 4 SHOW, PARTE SARABANDA CELEBRITY ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: gli appuntamenti di maggio a citylife: un laboratorio culturale a cielo aperto tra natura, arte e benessere; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; 6 canali, Diretta Tennis e il vodcast di Ljubicic: così saranno gli Internazionali su Sky; TERME DE MONTEL MILANO: A MAGGIO UN PALINSESTO TRA BENESSERE, RITUALITÀ E NUOVI LINGUAGGI CONTEMPORANEI.