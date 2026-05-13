Palazzo degli Uffici Lavecchia | Taranto è stanca di aspettare
Il Palazzo degli Uffici, noto anche come Palazzo Archita, è fermo da circa vent'anni. Questa situazione ha portato molte persone a esprimere la propria frustrazione, sottolineando come la città di Taranto abbia bisogno di interventi concreti. La lunga inattività dell'edificio rappresenta un problema per il territorio, che da tempo attende una soluzione. La questione viene quotidianamente riportata dai media locali, evidenziando lo stato di stallo.
Tarantini Time Quotidiano “Taranto è stanca di aspettare. Il Palazzo degli Uffici (Palazzo Archita) è fermo da circa 20 anni. Vent’anni di gru immobili, promesse elettorali e un cuore del Borgo ferito dal degrado.” È quanto afferma Annita Lavecchia, presidente del Circolo “Radici” di Fratelli d’Italia Taranto, intervenendo sullo stato dell’immobile. “Bisogna essere onesti: se oggi finalmente qualcosa si muove, non è merito di una improvvisa “illuminazione” locale. L’amministrazione attuale, in perfetta continuità con quella precedente (stessi metodi, stessi ritardi), ha dimostrato per anni di non saper sbloccare questo stallo infinito.” prosegue Lavecchia.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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