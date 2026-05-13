OroArezzo Forza Italia | Tra incertezze geopolitiche e il nodo dazi

Al termine dell’ultima edizione di OroArezzo, Stefano Merelli, responsabile provinciale di Forza Italia per l’economia e il settore oreficeria, ha commentato la situazione del comparto orafo. Ha evidenziato le incertezze legate alle tensioni geopolitiche e ai dazi commerciali che interessano il settore, sottolineando le sfide che le aziende locali devono affrontare in un contesto globale in continuo mutamento.

Al termine dell'ultima edizione di OroArezzo il responsabile provinciale di Forza Italia per l’economia e il settore oreficeria Stefano Merelli, fa il punto sullo stato di salute del comparto orafo, cuore pulsante dell’economia aretina.“L'edizione appena conclusa ha risentito pesantemente di un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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