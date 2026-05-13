Nati oggi | il mosaico di stelle tra Stevie Wonder e Lukaku

Oggi si celebrano due figure di spicco: un musicista noto per le sue canzoni e un calciatore di successo. Entrambi sono nati nello stesso giorno e sono stati al centro di attenzione pubblica per motivi diversi. La loro presenza nel mondo dello spettacolo e dello sport li ha portati a incrociare spesso con personalità politiche e pubbliche. La coincidenza della data di nascita ha suscitato curiosità tra i media e i fan.

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