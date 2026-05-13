Alcuni Uffici Scolastici hanno iniziato a pubblicare i prospetti relativi all'organico e ai posti disponibili per la mobilità dei docenti nel 2026. Questi documenti contengono i dati ufficiali sulle cattedre e sui trasferimenti previsti, aggiornati rispetto alle versioni precedenti. La pubblicazione permette ai docenti di conoscere in anticipo le possibilità di spostamento tra le varie regioni e scuole, facilitando la pianificazione delle future assegnazioni.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti [AGGIORNATO]; Mobilità Docenti 2026, POSTI DISPONIBILI per i trasferimenti. Gli esiti verranno pubblicati il 29 Maggio. Ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO); Mobilità scuola 2026: quanti posti disponibili presso le scuole?; Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO].

Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti [AGGIORNATO]Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per mobilità docenti per 2026-2027. orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026/2027, maggio è un mese fondamentale. Ecco le date da tenere d’occhioIl mese di maggio è un mese particolarmente importante per la mobilità dei docenti che hanno fatto domanda di mobilità volontaria o che, essendo stati individuati perdenti posto, hanno presentato doma ... tecnicadellascuola.it