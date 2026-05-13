Metrotranvia Milano-Seregno | Non solo mancano i soldi ma non stati ordinati neppure i tram
La metrotranvia Milano-Seregno si trova davanti a due difficoltà: da un lato la mancanza di 120 milioni di euro necessari per completare i lavori, dall’altro l’assenza di ordinazioni per i nuovi tram. La situazione è stata resa nota dopo che le autorità hanno comunicato l’insufficienza di fondi e la mancata programmazione dei mezzi di trasporto necessari per portare avanti il progetto.
Dopo la doccia fredda per la mancanza di 120 milioni di euro per terminare l’opera, la metrotranvia Milano-Seregno deve affrontare un altro problema. Mancano i mezzi, o meglio, a oggi non sarebbero ancora stati ordinati tram.A denunciare il problema è il consigliere comunale di Desio, Andrea.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Metrotranvia Milano-Seregno: Non solo mancano i soldi, ma non stati ordinati neppure i tram ift.tt/ykUqto9 ift.tt/4HbeuTc x.com
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