Metrotranvia Milano-Seregno | Non solo mancano i soldi ma non stati ordinati neppure i tram

La metrotranvia Milano-Seregno si trova davanti a due difficoltà: da un lato la mancanza di 120 milioni di euro necessari per completare i lavori, dall’altro l’assenza di ordinazioni per i nuovi tram. La situazione è stata resa nota dopo che le autorità hanno comunicato l’insufficienza di fondi e la mancata programmazione dei mezzi di trasporto necessari per portare avanti il progetto.

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Dopo la doccia fredda per la mancanza di 120 milioni di euro per terminare l’opera, la metrotranvia Milano-Seregno deve affrontare un altro problema. Mancano i mezzi, o meglio, a oggi non sarebbero ancora stati ordinati tram.A denunciare il problema è il consigliere comunale di Desio, Andrea.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni Temi più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno: Non solo mancano i soldi, ma non stati ordinati neppure i tram; La metrotranvia Milano-Seregno a rischio, mancano anche i 18 mezzi: Nessuno li ha ordinati; Alessia Villa (Fratelli d’Italia): Metrotranvia Milano-Seregno, la Brianza non può essere tagliata fuori; Desio è un incrocio tra i cantieri: tre opere, da lunedì deviazioni di Pedemontana. Metrotranvia Milano-Seregno: Non solo mancano i soldi, ma non stati ordinati neppure i tram ift.tt/ykUqto9 ift.tt/4HbeuTc x.com Il vostro programma per Milano per i prossimi anni reddit Metrotranvia Milano-Seregno: Non solo mancano i soldi, ma non stati ordinati neppure i tramLa denuncia del consigliere comunale di Desio Andrea Villa (Lega) che ricorda: Non tutti hanno voluto quest'opera ... monzatoday.it Metrotranvia Milano-Seregno, Nova fa muro: Nessun taglio al progettoIl Consiglio comunale approva all’unanimità un ordine del giorno sull’opera, alle prese con 120 milioni di extracosti. Il messaggio è chiaro: la linea va completata fino a Nova, Desio e Seregno, senza ... mbnews.it