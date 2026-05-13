Mercatino dell' antico a Viterbo

Da viterbotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si terrà il mercatino dell'antico a Viterbo, con esposizioni di oggetti d’epoca, pezzi da collezione e articoli antiquari in piazza dei Caduti e in via Ascenzi. L’evento si svolgerà dalle 8 del mattino fino a sera, con bancarelle che offriranno una vasta gamma di articoli. La manifestazione coinvolge diversi espositori e si svolge nelle strade centrali della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 17 maggio è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è presente in piazza dei Caduti e in via Ascenzi dalle ore 8 fino al tramonto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Mercatino dell’Antico a Castelnuovo Don Bosco; Mercatino dell'antiquariato di Cherasco > Sagre & Fiere in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Mercatini dell'usato e mercatini delle pulci sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 a Parigi - il programma del weekend; Riuso, antiquariato, collezionismo: i mercatini vintage da non perdere a maggio in Emilia-Romagna.

Il mercatino dell'antico fa rivivere il centroAnche a Viterbo, la rinascita del centro storico passa dalle bancarelle. Forse un appuntamento mensile che a detta di tutti dovrebbe essere più frequente. Quel che è certo è che il mercatino ... ilmessaggero.it

mercatino dell antico aCosa fare il weekend dell’1 maggio: viaggio tra i mercatini di antiquariato e vintage in Emilia-RomagnaGuida agli appuntamenti tra Bolognese e Reggiano, ma anche a Ferrara, Parma e in Romagna, senza dimenticare il Piacentino: ecco dove andare e cosa trovare tra le bancarelle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web