Domenica 17 maggio si terrà il mercatino dell'antico a Viterbo, con esposizioni di oggetti d’epoca, pezzi da collezione e articoli antiquari in piazza dei Caduti e in via Ascenzi. L’evento si svolgerà dalle 8 del mattino fino a sera, con bancarelle che offriranno una vasta gamma di articoli. La manifestazione coinvolge diversi espositori e si svolge nelle strade centrali della città.

Domenica 17 maggio è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è presente in piazza dei Caduti e in via Ascenzi dalle ore 8 fino al tramonto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temi più discussi: Mercatino dell’Antico a Castelnuovo Don Bosco; Mercatino dell'antiquariato di Cherasco > Sagre & Fiere in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Mercatini dell'usato e mercatini delle pulci sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 a Parigi - il programma del weekend; Riuso, antiquariato, collezionismo: i mercatini vintage da non perdere a maggio in Emilia-Romagna.

Domenica 19 aprile torna il mercatino dell’antiquariato più grande della provincia di Bergamo. x.com

Dal 22 al 24 maggio viale Bovio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola Cattolica #Eventi threads

Il mercatino dell'antico fa rivivere il centroAnche a Viterbo, la rinascita del centro storico passa dalle bancarelle. Forse un appuntamento mensile che a detta di tutti dovrebbe essere più frequente. Quel che è certo è che il mercatino ... ilmessaggero.it

Cosa fare il weekend dell’1 maggio: viaggio tra i mercatini di antiquariato e vintage in Emilia-RomagnaGuida agli appuntamenti tra Bolognese e Reggiano, ma anche a Ferrara, Parma e in Romagna, senza dimenticare il Piacentino: ecco dove andare e cosa trovare tra le bancarelle ... msn.com