Nasce tutto da una dedica e da un libro arrivato in redazione. Massimo Giannini, scrittore ed editorialista de La Repubblica, racconta così il suo ultimo saggio e il titolo La sciamana (Rizzoli editore). E per capire di che cosa si tratta basta dare un’occhiata al corposo sottotitolo: Meloni, l’ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale. Ma veniamo alla dedica. Maggio 2021, sulla scrivania di Giannini arriva l’autobiografia di colei che nel giro di un anno diventerà la prima premier donna della storia repubblicana. Le parole sono interessanti: "A Massimo che non mi risparmia mai e mi aiuta a crescere". La firma: Giorgia - La Sciamana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni e Trump. Così vicini prima. E più lontani ora

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MELONI DISTRUGGE TRUMP! #trump #meloni

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