Mauro Icardi riparte dalla Serie B | via a parametro zero destinazione a sorpresa

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Mauro Icardi ha deciso di tornare in Serie B, firmando con una squadra senza il pagamento di un indennizzo di trasferimento. La sua scelta ha sorpreso alcuni appassionati, considerando le possibilità di un ritorno in Italia o in club disposti ad accoglierlo senza costi di acquisto. La firma si è concretizzata a parametro zero, segnando un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante.

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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